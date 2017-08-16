В окупованому Криму масово відключають світло

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Середа, 16 серпня 2017, 11:58

З 15 серпня і по теперішній час в окупованому Росією Криму відбуваються масові аварійні відключення світла.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", посилаючись на дані Міненерго Росії.

"Без електропостачання залишаються побутові споживачі в 19 населених пунктах (близько 1 600 осіб)... У зонах відповідальності територіальних мережевих організацій відключених споживачів немає, резервні джерела постачання електроенергією не використовувалися. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

Напередодні кримський главк МНС попереджав про погіршення погодних умов на півострові.

У серпні 2017 року "Крименерго" звернулося до жителів анексованого півострова з проханням економити електроенергію в вечірній час – години найбільших навантажень.

Також підприємство попередило про можливі віялові відключення електроенергії через зростання споживання електрики в період сильної спеки.

В анексованому Росією Криму, незважаючи на запуск третьої нитки російського енергомоста навесні 2016 року, тривають відключення світла. З грудня 2015 року в Крим перестала надходити електроенергія з материкової України.

Зараз Крим забезпечується за рахунок власної генерації, генераторних установок з Росії і по енергомосту з Кубані.

Як відомо, 15 серпня ФСБ Росії заявила про затримання в окупованому Криму "агента Служби безпеки України" Геннадія Лимешка, який "намагався пошкодити лінію електропередачі і планував інші диверсії".

В СБУ назвали цю заяву фейком.

Теми: Крим
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