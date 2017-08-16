В оккупированном Крыму массово отключают свет
С 15 августа и по настоящее время в оккупированном Россией Крыму происходят массовые аварийные отключения света.
Об этом сообщают "Крым.Реалии", ссылаясь на данные Минэнерго России.
"Без электроснабжения остаются бытовые потребители в 19 населенных пунктах (около 1 600 человек)... В зонах ответственности территориальных сетевых организаций отключенных потребителей нет, резервные источники снабжения электроэнергией не использовались. Продолжаются аварийно-восстановительные работы", – идет речь в сообщении
Накануне крымский главк МЧС предупреждал об ухудшении погодных условий на полуострове.
В августе 2017 года "Крымэнерго" обратилось к жителям аннексированного полуострова с просьбой экономить электроэнергию в вечернее время – часы наибольших нагрузок.
Также предприятие предупредило о возможных веерных отключениях электроэнергии из-за роста потребления электричества в период сильной жары.
В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области.
Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.
Как известно, 15 августа ФСБ России заявила о задержании в оккупированном Крыму "агента Службы безопасности Украины" Геннадия Лимешко, который "пытался повредить линию электропередачи и планировал другие диверсии".
В СБУ назвали это заявление фейком.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.