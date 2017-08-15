В СБУ назвали фейком затримання "агента" в Криму
Російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про затримання у Криму нібито "агента СБУ".
Таким чином у Службі безпеки України прокоментували інформацію, поширену російськими спецслужбами у вівторок.
"Вважаємо, що подібні фейкові новини потрібні російським спецслужбам для залякування населення півострова, яке все частіше висловлює незадоволення окупаційною владою", – йдеться в заяві відомства.
"На фоні погіршення життя кримчан, ФСБ знову запускає "заїжджену платівку", намагаючись звинуватити Україну та її правоохоронні органи у своїх власних бідах та проблемах у Криму.
Як повідомлялося, ФСБ Росії 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова і затримання "агента Служби безпеки України".
"12 серпня Геннадій Лемешко затриманий співробітниками органів ФСБ при спробі пошкодити лінію електропередачі в районі траси Судак-Новий свєт", – повідомляли в ФСБ РФ.
За даними спецслужб РФ, Лемешко – уродженець Харківської області, "раніше проходив службу в зоні ATO на посаді старшого розвідника глибинної розвідки в одній з військових частин ЗСУ".
Також 15 серпня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці громадянина України Геннадія Лемешка, якого Федеральна служба безпеки Росії звинуватила в підготовці диверсій.
Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.
У Міністерстві оборони України підкреслювали, що повідомлення спецслужб РФ про "українських диверсантів" у Криму є технологією гібридної війни, яку Росія активно веде проти України.
Українська правда