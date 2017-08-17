Генштаб: За останній час ФСБ затримала 12 екс-військових ЗСУ

У Генштабі заявляють про затримання 12 колишніх військових Збройних сил України співробітниками Федеральної служби безпеки Росії.

Про це повідомив заступник начальника управління зі зв'язків з громадськістю ЗСУ Юзеф Венскович, передає "Укрінформ".

"Останнім часом 12 громадян України, які проходили службу в ЗС України, затримані ФСБ РФ. Їм висунуті звинувачення в шпигунстві, організації диверсій і т. п. Переважна більшість затримані в Криму", - зазначив Венскович.

Відповідаючи на запитання про затримання "диверсійної групи", яку нібито очолював військовослужбовець Сил спецоперацій Головного управління розвідки Міноборони України, Венскович сказав, що Генштаб повідомлення фейковий новоутворень не коментує.

У той же час він зазначив, що ретельний перегляд відео показує, що це постановочна зйомка. Він звернув увагу на те, що у затриманого взуття без шнурків, крім того, видно, що затримання відбувалося навесні, і т. д.

Як повідомлялося, ФСБ Росії 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова і затримання "агента Служби безпеки України" Геннадія Лимешка.

Трохи згодом 15 серпня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці Лимешка.

У СБУ заявили, що російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про це затримання.

Також бойовики ОРДО поширили інформацію, що нібито затримали групу українських диверсантів, які готували знищення телевежі в Донецьку. СБУ називає це брехнею.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.