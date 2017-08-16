В ОРДО заявили про затримання "українських диверсантів", СБУ каже – фейк

Бойовики ОРДО пошири інформацію, що нібито затримали групу українських диверсантів, які готували знищення телевежі в Донецьку. СБУ називає це брехнею.

"Співробітники правоохоронних органів "ДНР" затримали групу українських диверсантів на чолі з її лідером - військовослужбовцям спецназу. Про це заявили сьогодні в прес-службі "міністерства державної безпеки країни", - пише сепаратистське видання ДАН.

Там стверджують, що "диверсантів" нібито підіслали в ОРДО співробітники контррозвідки СБУ, а лідером групи був військовослужбовець Головного управління розвідки України з міста Хмельницький Олег Сугерія. Повідомляється, що одним з основних завдань СБУ було знищення телевізійної вежі в Петровському районі Донецька.

"Перед здійсненням диверсійно-терористичного акту група диверсантів і її лідер затримані правоохоронцями "республіки", - зазначає сайт пропаганди.

Також він переконує, що раніше українські спецслужби нібито вже робили спробу знищити цей передавальний пристрій руками диверсантів, але усі вони зараз "знаходяться під арештом".

На це повідомлення відреагувала речниця СБУ Олена Гітлянська. "Пропагандисти "МГБ ДНР" так і не навчилися хоча б професійно готувати свої фейки", - заявила вона на своїй сторінці у Facebook.

Речниця підкреслила, що Служба безпеки України не має жодного відношення до фігурантів фейкових новин російсько-терористичних угруповань, "які створюються для залякування населення тимчасово окупованих та анексованих територій нашої країни".

Як повідомлялося, ФСБ Росії 15 серпня заявила про запобігання в Криму низки диверсій проти об'єктів інфраструктури і життєзабезпечення півострова і затримання "агента Служби безпеки України" Геннадія Лимешка.

Трохи згодом 15 серпня підконтрольний окупантам Київський районний суд Сімферополя ухвалив заарештувати на два місяці Лимешка.

У СБУ заявили, що російська ФСБ вдалася до чергової провокації, повідомивши про це затримання.

Як відомо, російські спецслужби раніше неодноразово заявляли про затримання в Криму нібито українських диверсантів.

Українська правда