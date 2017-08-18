У Барселоні під час теракту постраждали громадяни 18 країн

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 03:00

В результаті теракту в Барселоні загинули або постраждали громадяни не менше 18 країн.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву владу.

При цьому не уточнюється, громадяни яких саме країн постраждали.

Як відомо, у четвер, 17 серпня о Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургона залишається на волі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".

Теми: теракт Іспанія
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