У Барселоні під час теракту постраждали громадяни 18 країн

В результаті теракту в Барселоні загинули або постраждали громадяни не менше 18 країн.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву владу.

При цьому не уточнюється, громадяни яких саме країн постраждали.

#UPDATE At least 18 nationalities among Barcelona attack victims: authorities — AFP news agency (@AFP) August 17, 2017

Як відомо, у четвер, 17 серпня о Барселоні стався теракт - фургон в'їхав у натовп людей в районі вулиці Рамбла. За останніми даними, в результаті події загинули 13 людей, більше 100 були поранені.

Двоє підозрюваних у причетності до теракту були заарештовані. Водій фургона залишається на волі.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угрупування "Ісламська держава".