У Барселоні під час теракту постраждали громадяни 18 країн

В результаті теракту в Барселоні загинули або постраждали громадяни не менше 18 країн.

Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на місцеву владу.

При цьому не уточнюється, громадяни яких саме країн постраждали.

#UPDATE At least 18 nationalities among Barcelona attack victims: authorities