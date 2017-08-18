В Барселоне при теракте пострадали граждане 18 стран

В результате теракта в Барселоне погибли или пострадали граждане не менее 18 стран.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.

При этом не уточняется, граждане каких именно стран пострадали.

#UPDATE At least 18 nationalities among Barcelona attack victims: authorities — AFP news agency (@AFP) August 17, 2017

Как известно, в четверг, 17 августа в Барселоне произошел теракт - фургон въехал в толпу людей в районе улицы Рамбла. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, более 100 были ранены.

Двое подозреваемых в причастности к теракту были арестованы. Водитель фургона остается на свободе.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".