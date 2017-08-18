В Барселоне при теракте пострадали граждане 18 стран
Пятница, 18 августа 2017, 03:00
В результате теракта в Барселоне погибли или пострадали граждане не менее 18 стран.
Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на местные власти.
При этом не уточняется, граждане каких именно стран пострадали.
#UPDATE At least 18 nationalities among Barcelona attack victims: authorities— AFP news agency (@AFP) August 17, 2017
Как известно, в четверг, 17 августа в Барселоне произошел теракт - фургон въехал в толпу людей в районе улицы Рамбла. По последним данным, в результате происшествия погибли 13 человек, более 100 были ранены.
Двое подозреваемых в причастности к теракту были арестованы. Водитель фургона остается на свободе.
Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".