Снайпер бойовиків ОРДО обстріляв машину СЦКК

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П'ятниця, 18 серпня 2017, 17:26

У п’ятницю автомобіль української сторони Спільного центру з контролю та координації обстріляв снайпер бойовиків ОРДО у Зайцевому Донецької області.

Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Сьогодні вранці автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК, яка прибула в Зайцеве для уточнення руйнувань будівель, було обстріляно вогнем снайпера з боку НЗФ ОРДО", - зазначив прес-центр.

Також уточнюється, що спостерігачі при цьому не постраждали.

Як повідомили в штабі, протягом двох минулих днів бойовики активно обстрілювали Зайцеве з легкого озброєння.

За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 2 військовослужбовців дістали поранення.

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