Снайпер бойовиків ОРДО обстріляв машину СЦКК
П'ятниця, 18 серпня 2017, 17:26
У п’ятницю автомобіль української сторони Спільного центру з контролю та координації обстріляв снайпер бойовиків ОРДО у Зайцевому Донецької області.
Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.
"Сьогодні вранці автомобіль спостережної групи української сторони СЦКК, яка прибула в Зайцеве для уточнення руйнувань будівель, було обстріляно вогнем снайпера з боку НЗФ ОРДО", - зазначив прес-центр.
Також уточнюється, що спостерігачі при цьому не постраждали.
Як повідомили в штабі, протягом двох минулих днів бойовики активно обстрілювали Зайцеве з легкого озброєння.
За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах українських військ немає, 2 військовослужбовців дістали поранення.