Снайпер боевиков ОРДО обстрелял машину СЦКК

В пятницу автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации обстрелял снайпер боевиков ОРДО в Зайцево Донецкой области.

Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"Сегодня утром автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, которая прибыла в Зайцево для уточнения разрушений зданий, был обстрелян огнем снайпера со стороны НЗФ ОРДО", - отметил пресс-центр.

Также уточняется, что наблюдатели при этом не пострадали.

Как сообщили в штабе, в течение двух минувших дней боевики активно обстреливали Зайцево из легкого вооружения.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения.