Снайпер боевиков ОРДО обстрелял машину СЦКК
Пятница, 18 августа 2017, 17:26
В пятницу автомобиль украинской стороны Совместного центра по контролю и координации обстрелял снайпер боевиков ОРДО в Зайцево Донецкой области.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"Сегодня утром автомобиль наблюдательной группы украинской стороны СЦКК, которая прибыла в Зайцево для уточнения разрушений зданий, был обстрелян огнем снайпера со стороны НЗФ ОРДО", - отметил пресс-центр.
Также уточняется, что наблюдатели при этом не пострадали.
Как сообщили в штабе, в течение двух минувших дней боевики активно обстреливали Зайцево из легкого вооружения.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 2 военнослужащих получили ранения.