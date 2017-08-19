Народному депутатові Бориславу Розенблату продовжили запобіжний захід до 17 жовтня 2017 року.

Як повідомляє "5 канал", народний депутат і надалі носитиме електронний браслет і не зможе залишати визначені в ухвалі суду місця перебування без дозволу слідчого.

Прокурори запевнили суд, що Розенблат може покинути територію України, оскільки у нього є майно на території Німеччини.

Сам же Розенблат переконував, що навіть без браслета тікати не збирається, а всі звинувачення у хабарництві відкидав.

Як повідомлялося, 18 липня суддя Солом'янського районного суду Києва Світлана Кушнір обрала для Розенблата запобіжний захід у вигляді застави 7 млн гривень, поклала на нього обов'язок здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

САП повідомила, що Розенблат вніс заставу і вдягнув електронний браслет. Сам же Розенблат заявив, що заставу внесла його родина.