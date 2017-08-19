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Розенблату продлили меру пресечения

Суббота, 19 августа 2017, 13:59
Розенблату продлили меру пресечения

Народному депутату Бориславу Розенблату продлили меру пресечения до 17 октября 2017 года.

Как сообщает "5 канал", народный депутат и в дальнейшем будет носить электронный браслет и не сможет оставлять определенные в постановлении суда места пребывания без разрешения следователя.

Прокуроры заверили суд, что Розенблат может покинуть территорию Украины, поскольку у него есть имущество на территории Германии.

Сам же Розенблат убеждал, что даже без браслета бежать не собирается, а все обвинения во взяточничестве отвергал.

Как сообщалось, 18 июля судья Соломенского районного суда Киева Светлана Кушнир избрала для Розенблата меру пресечения в виде залога 7 млн ​​гривен, положила на него обязанность сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

САП сообщила, что Розенблат внес залог и надел электронный браслет. Сам же Розенблат заявил, что залог внесла его семья.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Розенблат
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