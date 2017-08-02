"Євробачення" змінило регламент через ситуацію з росіянкою Самойловою

Організатори "Євробачення" внесли зміни в регламент конкурсу після інциденту з російською учасницею Юлією Самойловою, яка не змогла взяти участь у заході через заборону в'їзду в Україну.

Про це йдеться на в заяві Європейської мовної спілки (EBU).

"Без сумніву, конкурс пісні Євробачення 2017 року Києві побачив ряд небажаних інцидентів, багато з яких майже могли підштовхнути до потенційного переносу заходу за межи приймаючої країни - України. Це призвело до деяких змін і адаптації до правил майбутніх конкурсів Євробачення", - йдеться в заяві.

В EBU зажадали, щоб країни-учасниці не включали в свої делегації тих людей, яким заборонений в'їзд до приймаючої країни.

Також до складу національних журі не повинні входити особи, пов'язані якимось чином з учасниками конкурсу.

Крім того, в заяві йдеться про те, що в разі порушень часових термінів з боку національних мовників, EBU може передати організацію конкурсу іншому мовнику.

В EBU підкреслили, що конкурс є неполітичним, а значить політична пропаганда, в тому числі і піснях, заборонена.

23 червня стало відомо про арешт у Швейцарії 15 мільйонів євро, внесених Україною в якості гарантії належного проведення пісенного конкурсу "Євробачення" в 2017 році.

При цьому підстави для арешту і його ініціатор названі не були.

26 червня Deutsche Welle повідомило, посилаючись на власні джерела, що причиною арешту міг бути позов телеканалу Euronews до НСТУ через те, що в 2014 році НТКУ ініціювала припинення співпраці з Euronews, після чого телеканал вимагав стягнути з тодішнього НТКУ, а нині НСТУ неустойку в розмірі 10,59 млн євро.

В Європейській мовній спілці виданню також відзначили, що вони не є ініціатором блокування коштів.

Як відомо, Росію на Євробаченні-2017 мала представляти співачка з особливими потребами Юлія Самойлова.

Вона у червні 2015 року виступала в окупованому Росією Криму і в'їхала туди без попередження української сторони.

СБУ заборонила Самойловій в'їзд в Україну на три роки.

Європейська спілка мовників запропонувала Першому каналу Росії транслювати виступ Самойлової, щоб вона могла взяти участь у конкурсі. Проте мовник відхилив цю пропозицію.

Голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі зазначав, що Україна організувала міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" на дуже високому рівні.

29 червня голова НСТУ Зураб Аласанія заявив, що стосовно Національної суспільної телекомпанії України застосують штрафні санкції через незабезпечення участі в проведеному в Києві міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017" учасниці від Російської Федерації.