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Аласанія каже, що НСТУ оштрафують за "недопуск РФ" до Євробачення

Четвер, 29 червня 2017, 12:17
Аласанія каже, що НСТУ оштрафують за недопуск РФ до Євробачення

Стосовно Національної суспільної телекомпанії України застосують штрафні санкції через незабезпечення участі в проведеному в Києві міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2017" учасниці від Російської Федерації.

Про це повідомив у Facebook 29 червня голова НСТУ Зураб Аласанія.

"Ранок почався з не дуже приємних новин для UA:PBC. Схоже, на нас таки чекають санкції за "незабезпечення участі в Євробаченні 2017 учасниці від РФ Юлії Самойлової". І в мене є великий сумнів, що держава в обличчі СБУ захоче розділити з UA:PBC цю колізію", – пише Аласанія.

За його словами, "Європейська спілка мовників" просто стає в чергу разом із РФ (яка теж готує свій окремий позов, караючи UA:PBC з політичних причин).

"Євроньюз, який протягує лапки за боргами імені азарова, і багатьма іншими бажаючими придушити в колисці ледь народженого Суспільного мовника України", - пише Аласанія.

23 червня стало відомо про арешт у Швейцарії 15 мільйонів євро, внесених Україною в якості гарантії належного проведення пісенного конкурсу "Євробачення" в 2017 році.

При цьому підстави для арешту і його ініціатор названі не були.

26 червня Deutsche Welle повідомило, посилаючись на власні джерела, що причиною арешту міг бути позов телеканалу Euronews до НСТУ через те, що в 2014 році НТКУ ініціювала припинення співпраці з Euronews, після чого телеканал вимагав стягнути з тодішнього НТКУ, а нині НСТУ неустойку в розмірі 10,59 млн євро.

В Європейській мовній спілці виданню також відзначили, що вони не є ініціатором блокування коштів.

Як відомо, Росію на Євробаченні-2017 мала представляти співачка з особливими потребами Юлія Самойлова.

Вона у червні 2015 року виступала в окупованому Росією Криму і в'їхала туди без попередження української сторони.

СБУ заборонила Самойловій в'їзд в Україну на три роки.

Європейська спілка мовників запропонувала Першому каналу Росії транслювати виступ Самойлової, щоб вона могла взяти участь у конкурсі. Проте мовник відхилив цю пропозицію.

Голова представництва ЄС в Україні Х'юг Мінгареллі зазначав, що Україна організувала міжнародний пісенний конкурс "Євробачення" на дуже високому рівні.

Українська правда

Теми: ЄвробаченняРосія
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