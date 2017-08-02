НАБУ перевіряє проекти агентства Каськіва, по одному вже є затриманий

У середу детективи НАБУ разом із САП затримали підприємця, який упродовж 2012- 2014 років спільно із службовими особами Держагентства з інвестицій та ДП "Державна інвестиційна компанія" заволоділи 94,2 млн гривень, виділеними на проект "Якісна вода".

Про це йдеться у повідомленні САП.

За інформацією джерел "Української правди", затриманим є син екс-директора НАЕК "Енергоатом" Артем Кім.

Національний проект "Якісна вода" передбачав забезпечення 80% населення України безпечною водою, монтаж автоматичних комплексів очищення та продажу води колективного користування в безпосередній близькості від місць проживання населення.

За інформацією УП, затриманим є друга Астаф'євої Артем Кім

У рамках реалізації проекту мало відбутися будівництво 23 000 групових та локальних систем очистки питної води у 20-ти ключових регіонах України.

За дорученням прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вказаній особі детективами повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Крім того, як повідомив "Українській правді" керівник відділу з протидії корупції Центру "Ейдос" Гліб Канєвський, НАБУ цікавиться іншими проектами агентства Каськіва.

Нагадуємо, що Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні щодо заволодіння державними коштами службовими особами Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України, ряду державних підприємств та іншими особами на загальну суму 567 млн. гривень.

Як уже повідомлялося раніше, за результатами досудового розслідування кримінального провадження за фактами заволодіння та розтрати коштів на загальну суму 127 млн. гривень, виділених на реалізацію національного проекту "Повітряний експрес" Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 11.04.2017 обвинувальний акт скеровано до Києво-Святошинського районного суду Київської області для розгляду по суті.

Як відомо, у 2012 - 2014 роках Держагентство з інвестицій очолював Владислав Каськів. Наразі він оголошений в розшук та перебуває у Панамі. Україна домоагається його видачі.

У 2012 році Каськів підписав угоду на 1 млрд доларів з іспанською кампанією Gas Natural щодо інвестицій в LNG-термінал в Україні. Пізніше іспанська сторона заявила, що не знає людину, яка від їхнього імені підписала контракт. З'ясувалося, що цю людину звуть Хорді Сарда Бонвехі і він є лижним інструктором.

Українська правда