Каськів прагне звести масштабний курорт на Закарпатті і обговорює це з Львочкіним – Bihus.Info

Депутат Закарпатської облради від забороненої ОПЗЖ Владислав Каськів хоче реалізувати проєкт побудови масштабного гірськолижного курорту "Боржава" на Закарпатті, для чого їздить в Київ на обговорення с нардепом Сергієм Львочкіним, чиновниками та забудовниками.

Джерело: розслідування Bihus.Info

Деталі: Згідно з розслідуванням, Каськів та Льовочкін щонайменше двічі зустрічалися з нардепом Ігорем Палицею. Той підтвердив обговорення проєкту курорту в Пилипці.

"Каськів розповідав про курорт Боржаву, що вони там збираються робити, щоб я їх проконсультував. Я сказав, що ні, мені не цікаво", – пояснив розслідувачам Палиця.

Також на зустрічах в інші дні розслідувачі помітили експрезидента "Київміськбуду" Ігоря Кушніра.

За його словами, тема розмови не стосувалася курорту. Проте, як зазначається у розслідування, в один з днів разом з Кушніром був бізнесмен-забудовник Валерій Кодецький.

Зазначається, що Кодецький разом з Ренатою Гусейновою, яка, за даними журналістів Hromadske, є цивільною дружиною Каськіва та Андрієм Вінграновським, чоловіком сестри Льовочкіна Юлії, мають спільну компанію ТОВ "Боржава центр".

Окрім того, говориться у матеріалі, оточення Каськіва, освоює землю у Пилипці та навколо.

"Зокрема, батько Гусейнової та пов’язаний з Каськівим австрійський інвестор Гернот Ляйтнер оформили право земельного сервітуту на 25 га у Пилипці під встановлення гірськолижних витягів", - вказує Bihus.Info.

У той же час екоактивісти звернули увагу, що Закарпатська ОДА подала до Кабміну проект про зміну цільового призначення на лісових ділянках під рекреацію, що потенційно дозволить забудовувати ці землі.

Паралельно Закарпатська облрада, як твердять екоактивість, "всупереч своїм повноваженням" змінила межі лісового заказника "Темнатик" - йдеться про 240 гектарів лісу.

У матеріалі йдеться, що усі ці землі практично по контуру обходять 460 гектарів, які фірми, записані на оточення Каськіва, ще в часи Януковича, скупили за виведені з Держінвестпроекту, яким і керував Каськів, гроші. Після рішення суду ці ділянки опинилися у розпорядженні АРМА, яке вже шість разів виставляла їх на торги. Але бажаючих не знайшлося".

"Зважаючи на все це, можна припустити, що наразі проект курорту Каськіва і Ко може розростися на 800 гектарів", - роблять висновок розслідувачі.

Нагадаємо: У листопаді 2024 року hromadske писало, що Каськів намагається відібрати ділянки в місцевих підприємців у селі Пилипець на Закарпатті під будівництво гірськолижного курорту. Також місце, де планується курорт, відвідував нардеп "Слуги народу" Давид Арахамія, каже, що у справі щодо інвестицій.