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НАБУ та САП оголосили підозру брату Каськіва

Четвер, 27 травня 2021, 14:14
НАБУ та САП оголосили підозру брату Каськіва

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили про підозру рідному брату ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва – Олександру.

Джерело: НАБУ, "Схеми"

Дослівно НАБУ: "Це – другий близький родич ексголови "Держінвестпроекту", задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів".

Деталі: Олександру Каськіву повідомили про підозру у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

За даними слідства, впродовж 2012-2014 рр. "Державна інвестиційна компанія", що перебувала у сфері управління "Держінвестпроекту", надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".

Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту".  

Згодом, ці кіпрські компанії придбали частки у статутних капіталах українських ТОВ, які впродовж 2013-2015 рр. скупили в громадян України понад 700 земельних ділянок у Закарпатській та Волинській областях загальною площею близько 1000 Га.
 
У липні 2020 року на зазначені земельні ділянки за клопотанням НАБУ та САП ВАКС наклав арешт.
 
У зв’язку із тим, що місце перебування підозрюваного брата ексголови "Держінвестпроекту" не встановлено, про підозру йому повідомлено в порядку ст. 135, ст. 278 КПК України (залишено повідомлення про підозру за місцем його реєстрації та ЖЕУ).
 
НАБУ та САП встановлюють інших учасників злочинної організації. 

Українська правда

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Теми: КаськівНАБУАнтикорупційна прокуратура
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