НАБУ та САП оголосили підозру брату Каськіва
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заочно повідомили про підозру рідному брату ексголови Держінвестпроекту Владислава Каськіва – Олександру.
Дослівно НАБУ: "Це – другий близький родич ексголови "Держінвестпроекту", задіяний в корупційній схемі з заволодіння коштами, виділеними на реалізацію національних проєктів".
Деталі: Олександру Каськіву повідомили про підозру у створенні злочинної організації та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства, впродовж 2012-2014 рр. "Державна інвестиційна компанія", що перебувала у сфері управління "Держінвестпроекту", надала 259,2 млн грн позик двом приватним компаніям нібито для реалізації національних проектів "Якісна вода" та "Олімпійська надія-2022".
Отримані кошти ці структури перераховували іншим компаніям-нерезидентам. У кінці ланцюга кошти опинилися на рахунках закордонних компаній на Кіпрі, бенефіціарним власником яких виявився рідний брат колишнього голови "Держінвестпроекту".