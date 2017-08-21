Путін вийшов на сцену Koktebel Jazz Party в окупованому Криму

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Понеділок, 21 серпня 2017, 01:38

Президент Росії Володимир Путін відвідав джазовий фестиваль Koktebel Jazz Party в анексованому Криму.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Путін з'явився там під час концерту, несподівано для публіки, і під час короткого виступу встиг привласнити історію фестивалю.

"Вже 15 років, з 2003 року, по-моєму, проходить такий чудовий фестиваль. В цілому за цей час тут побувало 150 провідних колективів світу, і в цьому році приїхало 10 чудових колективів, 10 музичних джазових колективів, наших друзів", - сказав Путін.

Як відомо, з 2003 року щорічний фестиваль джазової музики Jazz Koktebel проходив в Коктебелі, але з 2014 року, після анексії Криму, фестиваль проходить смт Затока Одеської області, на березі Чорного моря.

Раніше під час незаконного візиту до Криму Путін разом з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим відвідав Севастополь, де зустрівся з місцевою владою і лідером байкерського клубу "Нічні вовки" Олександром "Хірургом" Залдастановим.

Також Путін відвідав заповідник "Херсонес", де на зустрічі з ученими запропонував зробити місто "російською Меккою".

Міністерство закордонних справ України передало Росії ноту протесту у зв'язку з візитом Путіна до окупованого Севастополя.

Теми: Крим анексія Путін
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