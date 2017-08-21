Убивство в СІЗО: Мін'юст скаржиться на бідність пенітенціарної системи

У Міністерстві юстиції нарікають на недофінансування як один з факторів, який призвів до звірячого вбивства співробітниці Одеського СІЗО.

Про це заявив на брифінгу в понеділок заступник міністра юстиції Денис Чернишов, передає "Інтерфакс-Україна".

За його словами, цього року відбулося 20 нападів на співробітників пенітенціарних установ, останній випадок - в Одеському ізоляторі.

Крім того, заступник міністра юстиції звернув увагу, що інцидент, який спричинив загибель співробітниці ізолятора, ще раз показав небезпечність цієї роботи і необхідність залучення уваги до системі і реформ, які проходять в ній.

Зокрема, за словами Чернишова, ключовою проблемою залишається недоукомплектація співробітників. Через низький рівень фінансування і, відповідно, низьку зарплату, чоловіки не хочуть йти працювати в пенітенціарну систему, а в деяких установах майже половина персоналу - жінки, в цілому ж некомплект складає близько 50%.

Заступник міністра зазначив, що бюджет системи на цей рік становить близько 40% від необхідних потреб - менше 4 млрд грн на всю пенітенціарну систему.

"Просимо звернути на це увагу Міністерство фінансів, бюджетний комітет, Верховну Раду", - підкреслив Чернишов.

Як повідомлялося, 17 серпня ув'язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. На час розслідування від своєї посади усунений начальник СІЗО В'ячеслав Коваль.

У зв'язку з цим генпрокурор Юрій Луценко збирається в понеділок, 21 серпня, зустрітися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом та попросити його призначити конкурс з оновлення особового складу пенітенціарної системи України.

Зараз проходить реформа української пенітенціарки. У травні 2016 року було вирішено ліквідувати Державну пенітенціарну службу з покладанням її функцій на Міністерство юстиції. Процес ліквідації досі триває.