Луценко вимагатиме від Гройсмана замінити старих кадрів пенітенціарки

Генпрокурор Юрій Луценко збирається вже у понеділок зустрітися з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом і попросити його призначити конкурс з оновлення особового складу пенітенціарної системи України.

Про це голова ГПУ повідомив у Facebook.

"Буду добиватися конкурсу на всі адмінпосади і повного оновлення силових структур пенітенціарки. Сьогодні зустріч з прем'єром" – написав він у коментарі до свого посту.

Один з користувачів також запитав Луценка, куди скаржитися на прокурорів, які займаються рекетом.

"Мені особисто або в Генінспекцію, створену з нуля на відкритому конкурсі", - відповів він.

Як відомо, 17 серпня ув`язнений Одеського СІЗО убив і розчленував співробітницю слідчого ізолятора. На час розслідування від своєї посади усунений начальник СІЗО В'ячеслав Коваль.

Зараз відбувається реформа пенітенціарної системи України. У травні 2016 року було вирішено ліквідувати Державну пенітенціарну службу із покладенням її функцій на Міністерство юстиції. Процес ліквідації досі триває.

Українська правда