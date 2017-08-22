Порошенко на Радбезі ООН хоче довести непричетність до ракет Північної Кореї

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ ініціювати розгляд непричетності України до ракетної програми в Північній Кореї на Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби президента.

"Президент доручив МЗС ініціювати розгляд питання про непричетність нашої країни до ракетної програми в Північній Кореї на Радбезі ООН", - йдеться в ньому.

Таке доручення зовнішньополітичному відомству він дав після заслуховування звіту робочої групи, яка перевіряла за його дорученням інформацію американського видання The New York Times про можливі поставки державним підприємством "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О. М. Макарова" (Дніпро) ракетних двигунів в Північну Корею.

"З урахуванням висновків комісії, хочу доручити Міністерству закордонних справ України підготувати групу експертів і ініціювати розгляд зазначеного питання на закритому засіданні Ради безпеки ООН", - сказав Порошенко.

"Окремо потрібно оприлюднити висновки робочої групи і Міжвідомчої комісії та проінформувати наших міжнародних партнерів і ініціювати проведення аналогічного розслідування відповідними країнами. В першу чергу, таку ж відкритість має продемонструвати Російська федерація", - наводяться слова президента.

Як відомо, The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.

Видання пише, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.

Секретар РНБО України Олександр Турчинов заявив, що Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї, а появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ вважає кампанією російських спецслужб.

Українська правда