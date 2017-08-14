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Турчинов: Україна не постачала зброю та військові технології до Північної Кореї

Понеділок, 14 серпня 2017, 15:11
Турчинов: Україна не постачала зброю та військові технології до Північної Кореї

Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї, а появу відповідних публікацій в іноземних ЗМІ вважає кампанією російських спецслужб.

Про це заявив Секретар РНБО України Олександр Турчинов у своєму коментарі у відповідь на публікацію американського видання The New York Times.

Він наголосив, що Україна завжди дотримується всіх взятих на себе міжнародних зобов'язань, тому підприємства українського оборонного та авіакосмічного комплексу не постачали зброю та військові технології до Північної Кореї. Турчинов назвав публікації в іноземних ЗМІ щодо передачі "Південмашем" ракетних технологій до Північної Кореї неправдивою інформацію.

"Ця інформація не має під собою жодних підстав, є провокативною за змістом, та, скоріш за все, спровокована російськими спецслужбами для прикриття власних злочинів", - сказав Турчинов.

Він наголосив, що Україна вважає владний режим Північної Кореї "тоталітарним, небезпечним та непередбачуваним, і підтримує всі санкції проти цієї країни". "Так само, як і санкції проти Російської Федерації, режим якої дедалі більше стає схожим на північнокорейський", - зазначив Турчинов, додавши, що з початку агресії РФ проти нашої країни у 2014 році "Україна повністю припинила постачання зброї, військової техніки та військових технологій до Росії".

"Україна не постачала ракетні двигуни та будь-які ракетні технології до Північної Кореї. Вважаємо, що ця антиукраїнська кампанія спровокована російськими спецслужбами для прикриття своєї участі в північнокорейських ядерних та ракетних програмах", - резюмував Секретар РНБО України.

Як відомо, The New York Times вважає, що успіх запусків ракет Північною Кореєю став можливий через закупівлі на чорному ринку двигунів, можливо з українського заводу.

Видання пише, що Північна Корея намагалась шість років тому викрасти ракетні таємниці щодо українських ракетних комплексів і нещодавно спробувала знову.

Українська правда

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Теми: КНДРТурчинов
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