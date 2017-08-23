Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Насалик обжаловал арест своего имущества

Среда, 23 августа 2017, 11:39

Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик обжаловал в киевском суде арест своих квартиры и дома.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на пресс-службу Апелляционного суда Киева.

По ее данным, соответствующая апелляционная жалоба была подана в Печерский районный суд столицы 21 августа.

При этом в Апелляционный суд Киева жалоба состоянию на среду не поступала. В связи с этим дата рассмотрения апелляции еще не определена.

Как сообщалось, Печерский суд арестовал квартиру и жилой дом Насалика по требованию бизнесмена, президента футбольного клуба "Карпаты" (Львов) Петра Дыминского.

Дыминский подал в суд иск о взыскании задолженности с Насалика. Арест - это обеспечение его иска.

Темы: арестсудМинтопэнерго
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Омбудсмен назвал три пункта законопроекта о мобилизации, которые противоречат Конституции

СБУ взялась разобраться, кто прослушивал и следил за представителями Bihus.Info

Все новости...
арест
Задержали пособницу окупантов: готовила удар россиян по маршруту поездки Зеленского – СБУ
В Греции после 11 лет сокрытия задержали итальянского мафиози
Суд арестовал бывшего одесского военкома Борисова с залогом в 150 млн
Последние новости
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
21:58
Пророссийские хакеры совершили атаку на сайты Швейцарии во время визита Зеленского
21:48
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, два сбили над Сумщиной
21:45
Россия ищет способы быть более эффективной в своих атаках – Гуменюк
21:38
В Украине откроют второй в мире GovTech-центр
21:36
Западные партнеры изучают, как Украина производит новые дроны – Данилов
21:14
Дефицит госбюджета Украины после 2024 можно будет покрывать из доходов от замороженных активов РФ - ОП
21:10
Бундестаг отклонил предложение оппозиции о поставках Taurus Украине
21:00
FPV-дроны кардинально усложнили эвакуацию раненых. Интервью с боевым медиком-"госпитальером"
Все новости...
Реклама: