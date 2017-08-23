Насалик оскаржив арешт свого майна
Середа, 23 серпня 2017, 11:39
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик оскаржив у київському суді арешт своїх квартири й будинку.
Про це пишуть "Українські новини" із посиланням на прес-службу Апеляційного суду Києва.
За її даними, відповідна апеляційна скарга була подана до Печерського районного суд столиці 21 серпня.
При цьому в Апеляційний суд Києва скарга станом на середу не надходила. У зв'язку із цим дата розгляду апеляції ще не визначена.
Як повідомлялося, Печерський суд заарештував квартиру і житловий будинок Насалика за клопотанням бізнесмена, президента футбольного клубу "Карпати" (Львів) Петра Димінського.
Димінський подав до суду позов про стягнення заборгованості з Насалика. Арешт – це забезпечення його позову.