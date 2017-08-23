Луценко: Охоронець Димінського приїхав на місце ДТП і сів за кермо

Генпрокурор Юрій Луценко каже, що в слідства ще недостатньо доказів, аби вважати бізнесмена Петра Димінського винуватцем смертельного ДТП на Львівщині.

Про це він заявив журналістам під час візиту до Запорізької області, передає прес-служба ГПУ.

За його словам, наразі стверджувати, що за кермом авто, що скоїло ДТП, був Димінський, не можна. Для цього треба провести низку слідчих дій.

При цьому генпрокурор висловив жаль, що бізнесмен не йде назустріч слідству.

Луценко також заявив, що охоронець Димінського не перебував за кермом авто під час дорожньої пригоди.

"Я абсолютно чітко заявляю про те, що людина, яка заявила, що він був водієм, за кермом в цей момент не була. Він спеціально приїхав зі Львова і сів за кермо", - сказав голова ГПУ.

Як повідомлялося, ДТП за участю "Мерседеса" Димінського сталася 18 серпня на трасі М10 "Львів-Краковець" у селі Ямельня Яворівського району. Власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Димінський був на місці аварії.

Охоронець бізнесмена заявив, що винуватцем ДТП є він. Галицький районний суд міста Львова заарештував його.

Проте брат загиблої в ДТП дівчини стверджує, що саме Димінський був за кермом "Мерседеса" в момент аварії.

Пізніше поліція встановила, що за кермом автомобіля Mercedes був точно не 43 річний охоронець Петра Димінського.

22 серпня вранці Димінському була офіційно вручена повістка на допит. Через годину бізнесмен вилетів на приватному літаку зі Львова до Женеви.

Українська правда