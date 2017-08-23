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Луценко: Охранник Дыминского приехал на место ДТП и сел за руль

Среда, 23 августа 2017, 15:31
Петр Дыминский
plussport.com.ua

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что у следствия еще недостаточно доказательств, чтобы считать бизнесмена Петра Дыминского виновником смертельного ДТП во Львовской области.

Об этом он заявил журналистам во время визита в Запорожскую область, передает пресс-служба ГПУ.

По его словам, сейчас утверждать, что за рулем авто, совершившем ДТП, был Дыминский, нельзя. Для этого надо провести ряд следственных действий.

При этом генпрокурор выразил сожаление, что бизнесмен не идет навстречу следствию.

Луценко также заявил, что охранник Дыминского не находился за рулем авто во время дорожного происшествия.

"Я абсолютно четко заявляю о том, что человек, который заявил, что он был водителем, за рулем в этот момент не был. Он специально приехал из Львова и сел за руль", - сказал глава ГПУ.

Как сообщалось, ДТП с участием "Мерседеса" Дыминского произошла 18 августа на трассе М10 "Львов-Краковец" в селе Ямельня Яворивского района. Владелец ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Дыминский был на месте аварии.

Охранник бизнесмена заявил, что виновником ДТП является он. Галицкий районный суд Львова арестовал его.

Однако брат погибшей в ДТП девушки утверждает, что именно Дыминский был за рулем "Мерседеса" в момент аварии.

Позже полиция установила, что за рулем автомобиля Mercedes был точно не 43 летний охранник Петра Дыминского.

22 августа утром Дыминскому была официально вручена повестка на допрос. Через час бизнесмен вылетел на частном самолете из Львова в Женеву.

Украинская правда

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Темы: ЛуценкоГенпрокуратураДТПчрезвычайное происшествиеЛьвовщина
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