Бойовики в недільний вечір обстріляли КП "Майорськ"
Увечері 27 серпня бойовики півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Майорськ", що на Донеччині.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
"Вогонь російські найманці відкрили о 20:00 з крупнокаліберної стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Горлівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній території", – уточнює відомство.
Під час обстрілу громадян і транспортних засобів на КП "Майорськ" не було.
Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.
Українські прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.
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