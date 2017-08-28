Бойовики в недільний вечір обстріляли КП "Майорськ"

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Понеділок, 28 серпня 2017, 09:02

Увечері 27 серпня бойовики півгодини вели вогонь по позиції контрольного поста "Майорськ", що на Донеччині.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

"Вогонь російські найманці відкрили о 20:00 з крупнокаліберної стрілецької зброї. Обстріл здійснювався з боку населеного пункту Горлівка, який знаходиться на тимчасово непідконтрольній території", – уточнює відомство.

Під час обстрілу громадян і транспортних засобів на КП "Майорськ" не було.

Постраждалих серед цивільних та військовослужбовців немає.

Українські прикордонники вогонь у відповідь не відкривали.

Теми: Донбас АТО Прикордонна служба
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