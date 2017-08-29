Дівчина з Сочі розповіла, чому виманила українця Гриба в Білорусь

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Вівторок, 29 серпня 2017, 11:30

17-річна росіянка з Сочі запросила українця Павла Гриба в Білорусь під тиском співробітників Федеральної служби безпеки Російської Федерації.

Про це повідомляє ТСН, розшукавши через соціальні мережі дівчину, до якої викрадений 19-річний Павло приїхав до Гомеля.

Юна мешканка Сочі зізналася, що запросила хлопця до Білорусі, адже її змусили співробітники ФСБ Росії.

Вона сама перебуває під слідством за тією ж статтею, що й Павло Гриб, – "терористична діяльність".

"Все було підлаштовано. Мене туди шантажем направили, в Білорусь. Ми порушували такі теми, як націоналізм чи щось подібне. Ну, взагалі й проти мене справу порушено. Можна сказати, що через розмову з ним тоді й... Я ось про це не можу розповідати, бо підписала документ про нерозголошення", – сказала дівчина.

Раніше колишній український офіцер, а нині військовий капелан Ігор Гриб заявив, що його 19-річний син Павло 24 серпня поїхав до Білорусі і зник.

У поліції Гомеля Грибу-старшому повідомили, що його син перебуває в розшуку за терористичну діяльність, але інформацію про затримання не підтвердили.

Батько впевнений, що юнака викрала ФСБ РФ через його патріотичні погляди.

Консул України в Мінську повідомив, що Павла Гриба немає серед затриманих у СІЗО Білорусі.

Посольство України в Мінську направило ноту в МЗС Білорусі, щоб з'ясувати місцеперебування Павла Гриба.

Олена Рощенко, УП

Теми: Росія Білорусь політв'язні скандал
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