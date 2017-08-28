Зникнення сина українського офіцера: до МЗС Білорусі направили ноту
Посольство України в Мінську направило ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.
Про це "Українській правді" повідомили в понеділок у посольстві на прохання прокоментувати заяву батька Павла – Ігоря Гриба про викрадення його сина.
Там підтвердили, що в курсі ситуації, що склалася.
"Наш консул тримає це на контролі", – зазначив співрозмовник УП.
Раніше колишній прикордонник Ігор Гриб, який займається створенням капеланської служби в силових органах, заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.
За словами Гриба, ФСБ РФ виманила Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провела затримання.
Батько дізнався, що Павло знаходиться в російському розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ініціатором є ФСБ РФ по Краснодарському краю м. Сочі.
Білоруські прикордонники заявили, що не мають жодної інформації про Павла Гриба.
Оксана Коваленко, Валентина Романенко УП