Зникнення сина українського офіцера: до МЗС Білорусі направили ноту

Посольство України в Мінську направило ноту до МЗС Білорусі з метою з'ясувати місцезнаходження сина українського офіцера Павла Гриба.

Про це "Українській правді" повідомили в понеділок у посольстві на прохання прокоментувати заяву батька Павла – Ігоря Гриба про викрадення його сина.

Там підтвердили, що в курсі ситуації, що склалася.

"Наш консул тримає це на контролі", – зазначив співрозмовник УП.

Раніше колишній прикордонник Ігор Гриб, який займається створенням капеланської служби в силових органах, заявив, що спецслужби Росії викрали його сина Павла під час відвідин Білорусі.

За словами Гриба, ФСБ РФ виманила Павла до Гомеля, під виглядом зустрічі з дівчиною та провела затримання.

Батько дізнався, що Павло знаходиться в російському розшуку за ст. 205 КК РФ (терористичний акт), ініціатором є ФСБ РФ по Краснодарському краю м. Сочі.

Білоруські прикордонники заявили, що не мають жодної інформації про Павла Гриба.

Оксана Коваленко, Валентина Романенко УП