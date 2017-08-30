Сарган: "Мультик" тримав Миколаївщину в своїх руках

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Середа, 30 серпня 2017, 09:27

29 серпня під час спецоперації співробітники Генпрокуратури та СБУ затримали "фігуранта кримінальної хроніки на півдні України" Михайла Титова.

Про це пише 30 серпня у Facеbook прес-секретар генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Його прізвище - на українських і російських сайтах у переліках кримінальних авторитетів. Він - судимий за подвійне вбивство громадянин Михайло Титов, куди більше відомий миколаївцям як "Мультик" (до речі, на кримінальному жаргоні це невинне дитяче слівце означає галюциногенні наркотики, а не фільми Уолта Діснея)", – зазначила Сарган.

За її словами, "до вчора "Мультик" "тримав" Миколаївщину в своїх руках.

Речниця Генпрокуратури також поширила відео розмови Титова з лідером главою місцевої фракції "Опозиційного блоку" "для розуміння, як кримінальний авторитет може керувати політиком обласного рівня".

У записі присутня нецензурна лексика.

Як повідомляла "Українська правда", 29 серпня в Миколаєві пройшли обшуки у 90 міських депутатів та підприємців.

Місцева прокуратура зазначила, що їм закидають зловживання бюджетними коштами, вимагання і рейдерство.

В свою чергу, "Опозиційний блок" заявив про тиск і дискредитацію.

В результаті спільної операції ГПУ та СБУ в Миколаєві було затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Титова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

Українська правда

Теми: Миколаївська область Генпрокуратура
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