Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В результаті обшуків у Миколаєві затримали 5 осіб з "Мультиком"

Вівторок, 29 серпня 2017, 16:16

В результаті спільної операції ГПУ з "К" СБУ в Миколаєві затримано 5 осіб, в тому числі - лідера стійкої злочинної організації Тітова, відомого в кримінальному середовищі як "Мультик".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Генеральний прокурор України Юрій Луценко.

За його словами, затримані особи підозрюються у створенні злочинної організації, яка впродовж 2008 - 2017 роках займалася погрозами вбивством, позбавленням волі людей, рекетом, рейдерством, автоугонами, привласненням майна та державних коштів.

"При цьому члени ОЗУ встановили контроль за діяльністю політичних партій та вплив на прийняття рішень посадовими особами органів державної влади і місцевого самоврядування, підтримували стійке ієрархічне об’єднання у місцях позбавлення волі Миколаївської області. Як я і обіцяв - на території Миколаївщини про мультик мають згадувати лише діти перед сном", - зазначив Луценко.

При цьому він уточнив, що під контроль ОЗУ потрапили не тільки члени партії "Опозиційного блоку", але й інших. Але яких саме не зазначив.

Як повідомляла "Українська правда", 29 серпня в Миколаєві пройшли обшуки у 90 міських депутатів та підприємців.

Місцева прокуратура зазначила, що їм закидають зловживання бюджетними коштами, вимагання і рейдерство.

В свою чергу, "Опозиційний блок" заявив про тиск і дискредитацію.

Яна Міланова, УП

Теми: МиколаївГенпрокуратураЛуценко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Миколаїв
Україна домагається засобів ППО для півдня, який Росія масовано атакує 4 дні поспіль
У Миколаєві зросла кількість жертв нічної атаки окупантів: загинуло подружжя
Зеленський: Немає у Росії таких ракет, які були б сильніші за нашу волю перемогти
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: