Опоблок вважає, що обшуки в Миколаєві – це тиск

В Опозиційному блоці вважають, що обшуки у депутатів Миколаївської міськради - це чергова спроба влади дискредитувати опозицію.

Про це заявила прес-служба політичної партії "Опозиційний блок".

"У Миколаєві проходять масові обшуки у депутатів міськради - представників Опозиційного блоку. Пред'явлені звинувачення настільки абсурдні, що викликають серйозні сумніви в адекватності того, хто їх санкціонував", - йдеться в офіційній заяві.

"Загрози і обшуки стали "надійним аргументом" влади у відповідь на об'єктивну критику та законні вимоги щодо виконання Конституції і дотримання прав громадян. Представляючи Опозиційний блок в Миколаївській міськраді, наші однопартійці виступали тільки на захист людей і робили все для розвитку міста", - зазначено в повідомленні партії ПРО.

У тексті документа назвали протизаконними дії влади і зазначили, що вони приречені на провал.

"Вам не вдасться нас залякати. Нас підтримують мільйони громадян по всій Україні. А кожне ваше протизаконна дія, політичний шантаж, погрози і залякування, які ви використовуєте проти опонентів, наближає вас і ваших поплічників до невблаганного кінця. Вам не вдасться уникнути відповідальності за зруйновану економіку, за злидні, в яку ви вкинули українських громадян, за вкрадене майбутнє у молодого покоління. І цей час настане вже дуже скоро", - зазначено в оприлюдненій заяві.

Як відомо, в Миколаєві проходять обшуки в 90 депутатів міської ради та підприємців.

Згодом прокуратура Миколаївської області повідомила, що десятки обшуків у області проходять у рамках кримінальних проваджень щодо можливого заволодіння бюджетними коштами, вимагання і рейдерства.

Українська правда