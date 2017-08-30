Гройсман призначить комунікатора з парламентом

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Середа, 30 серпня 2017, 11:50

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман збирається призначити народного депутата з фракції БПП Вадима Денисенка представником уряду в парламенті.

Про це він заявив під час засідання Кабміну в середу.

"Ми всі знаємо Вадима Денисенка - він буде допомагати комунікувати уряду з парламентом", - сказав він.

 
Вадим Денисенко

"Ми провели консультації з урядовцями і прийняли рішення про Вадима Денисенка. Він дав свою згоду, що буде допомагати. Нова система взаємодії полягатиме і в тому, що ми зможемо відкликати законопроекти, які не є актуальними", - зазначив Гройсман.

Вадим Денисенко – член фракції "БПП", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Як відомо Денисенко був головним редактором тижневика "Комментарии", а пізніше одним із засновників телеканалу "Espreso.TV" 

Роман Кравець, УП

Теми: Гройсман Кабінет міністрів Верховна Рада
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