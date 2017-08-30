Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман призначить комунікатора з парламентом

Середа, 30 серпня 2017, 11:50

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман збирається призначити народного депутата з фракції БПП Вадима Денисенка представником уряду в парламенті.

Про це він заявив під час засідання Кабміну в середу.

"Ми всі знаємо Вадима Денисенка - він буде допомагати комунікувати уряду з парламентом", - сказав він.

 
Вадим Денисенко

"Ми провели консультації з урядовцями і прийняли рішення про Вадима Денисенка. Він дав свою згоду, що буде допомагати. Нова система взаємодії полягатиме і в тому, що ми зможемо відкликати законопроекти, які не є актуальними", - зазначив Гройсман.

Вадим Денисенко – член фракції "БПП", член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя.

Як відомо Денисенко був головним редактором тижневика "Комментарии", а пізніше одним із засновників телеканалу "Espreso.TV" 

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГройсманКабінет міністрівВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: