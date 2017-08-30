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Гройсман назначит коммуникатора с парламентом

Среда, 30 августа 2017, 11:50

Премьер-министр Владимир Гройсман собирается назначить народного депутата из фракции БПП Вадима Денисенко представителем правительства в парламенте.

Об этом он заявил во время заседания Кабмина в среду.

"Мы все знаем Вадима Денисенко - он будет помогать коммуницировать правительству с парламентом", - сказал он.

 
Вадим Денисенко

"Мы провели консультации с членами правительства и приняли решение о Вадиме Денисенко. Он дал свое согласие, что будет помогать. Новая система взаимодействия заключаться и в том, что мы сможем отозвать законопроекты, которые не актуальны", - отметил Гройсман.

Вадим Денисенко - член фракции "БПП", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.

Как известно Денисенко был главным редактором еженедельника "Комментарии", а позже одним из основателей телеканала "Espreso.TV"

Роман Кравец, УП

Темы: ГройсманКабинет министровВерховная Рада
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