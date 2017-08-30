Гройсман назначит коммуникатора с парламентом

Премьер-министр Владимир Гройсман собирается назначить народного депутата из фракции БПП Вадима Денисенко представителем правительства в парламенте.

Об этом он заявил во время заседания Кабмина в среду.



"Мы все знаем Вадима Денисенко - он будет помогать коммуницировать правительству с парламентом", - сказал он.



Вадим Денисенко

"Мы провели консультации с членами правительства и приняли решение о Вадиме Денисенко. Он дал свое согласие, что будет помогать. Новая система взаимодействия заключаться и в том, что мы сможем отозвать законопроекты, которые не актуальны", - отметил Гройсман.



Вадим Денисенко - член фракции "БПП", член комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия.



Как известно Денисенко был главным редактором еженедельника "Комментарии", а позже одним из основателей телеканала "Espreso.TV"

Роман Кравец, УП