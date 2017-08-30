ЗМІ РФ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" в Києві

Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

Про це, зокрема, повідомляє РИА Новости, посилаючись на прес-службу телеканалу.

"Підтверджуємо (цю інформацію. - ред.)", - заявив співрозмовник агентства.

Курбатова в Києві знімала пропаганду для Росії

Раніше повідомлення про викрадення журналістки з'явилося в рухомому рядку на телеканалі "Росія 24". За даними "Росія-24", її "відвезли в невідомому напрямку".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що "Кремль не має інформації про викрадення Курбатової, але докладе всіх зусиль для з'ясування ситуації".

Зазначається, що напередодні стало відомо, що Курбатова потрапила в базу даних українського сайту "Миротворець".

Автори сайту звинувачували журналістку в маніпулюванні інформацією та підготовці тенденційного сюжету про парад на честь Дня Незалежності України.

"Українська правда" перевіряє цю інформацію в правоохоронних органах Києва.

В Службі безпеки України "Українській правді" наразі повідомили лише, що "все відбувається в рамках законодавства".

Будь-які інші подробиці наразі не розкриваються.

Як відомо, у серпні 2017 року Служба безпеки України видворила з країни російську журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Тамару Нерсесьян.

Один із останніх сюжетів Нерсесьян про фестиваль Бандерштат, знятий у стилі російської пропаганди, збурив українських користувачів Facebook.

Так, у ньому, "журналістка" розповідала, що фестиваль організований неонацистськими організаціями та "західними кураторами", а на самому фестивалі влаштовують презентації книг "неонацистів" та забороняють російську мову.