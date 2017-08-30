Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ РФ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" в Києві

Середа, 30 серпня 2017, 14:56

Російські ЗМІ заявили про "викрадення" журналістки "Первого канала" Анни Курбатової в Києві.

Про це, зокрема, повідомляє РИА Новости, посилаючись на прес-службу телеканалу.

"Підтверджуємо (цю інформацію. - ред.)", - заявив співрозмовник агентства.

 
Курбатова в Києві знімала пропаганду для Росії

Раніше повідомлення про викрадення журналістки з'явилося в рухомому рядку на телеканалі "Росія 24". За даними "Росія-24", її "відвезли в невідомому напрямку".

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков вже заявив, що "Кремль не має інформації про викрадення Курбатової, але докладе всіх зусиль для з'ясування ситуації".

Зазначається, що напередодні стало відомо, що Курбатова потрапила в базу даних українського сайту "Миротворець".

Автори сайту звинувачували журналістку в маніпулюванні інформацією та підготовці тенденційного сюжету про парад на честь Дня Незалежності України.

"Українська правда" перевіряє цю інформацію в правоохоронних органах Києва.

В Службі безпеки України "Українській правді" наразі повідомили лише, що "все відбувається в рамках законодавства".

Будь-які інші подробиці наразі не розкриваються.

Як відомо, у серпні 2017 року Служба безпеки України видворила з країни російську журналістку Всеросійської державної телевізійної і радіомовної компанії (ВДТРК) Тамару Нерсесьян.

Один із останніх сюжетів Нерсесьян про фестиваль Бандерштат, знятий у стилі російської пропаганди, збурив українських користувачів Facebook.

Так, у ньому, "журналістка" розповідала, що фестиваль організований неонацистськими організаціями та "західними кураторами", а на самому фестивалі влаштовують презентації книг "неонацистів" та забороняють російську мову.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЗМІ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
Усі новини...
Реклама: