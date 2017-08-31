WSJ розповіла про зв'язки Манафорта з Дерипаскою

Екс-глава передвиборного штабу Трампа Пол Манафорт працював на Росію довше, ніж було відомо раніше.

Про це з посиланням на The Wall Street Journal пише DW.com.

Колишній глава передвиборного штабу Дональда Трампа Пол Манафорт не тільки працював політичним консультантом російської сторони довше, ніж заявляв раніше - близько 10 років - а й був пов'язаний з Олегом Дерипаскою, власником компанії "Базовий елемент", президентом компанії "Русал".

Вказується також, що співпраця Дерипаски з Манафортом стосується роботи останнього не тільки в Україні, але також в Грузії і Чорногорії.

У статті The Wall Street Journal стверджується, що Манафорт почав працювати на російську сторону ще в 2004 році. Це тривало до 2015 року, а в наступному році, як відомо, він очолив передвиборний штаб Дональда Трампа.

У серпні 2016 року Манафорт пішов з цієї посади. Однією з причин його відставки називається те, що він з 2007 по 2012 рік міг нелегально отримати від екс-президента України Віктора Януковича і його Партії регіонів понад 12 мільйонів доларів.

Раніше в американському Конгресі, що розслідує спроби Росії вплинути на президентські вибори в США, відмовилися надати Олегу Дерипасці імунітет в обмін на його свідчення.

Сам бізнесмен заперечує наявність фінансових зв'язків з Манафортом. Він подав до суду на Associated Press, звинувативши у наклепі це інформагентство, яке виступило з подібним твердженням. Як говориться в скарзі, Дерипаска багато років назад "розірвав відносини" з Полом Манафортом.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна. Він пропонував протидіяти антиросійської опозиції в пострадянських країнах.

Також газета The New York Times, посилаючись на фінансові звіти Кіпрського банку, повідомила, що Манафорт мав фінансові зобов'язання перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом Партії Регіонів Іваном Фурсіним на $ 17 млн.

Ще одне видання Miami Herald писало, що за даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.