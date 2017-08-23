Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗМІ: ФБР підозрює, що Манафорт отримав від ПР і РФ $ 80-100 млн

Середа, 23 серпня 2017, 03:26
ЗМІ: ФБР підозрює, що Манафорт отримав від ПР і РФ $ 80-100 млн

За даними розслідування ФБР, колишній політтехнолог Партії регіонів Пол Манафорт і його фірми за десятиліття могли отримати від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

Про це пише американське видання Miami Herald.

Два джерела, знайомі з даними розслідування, повідомили, що слідчі ФБР працюють над підтвердженням інформації про те, що Манафорт і консалтингові фірми, які він очолював, за десятиліття отримали від 80 до 100 мільйонів доларів від про-московських українських і російських клієнтів.

Джерела також зазначають, що спеціальний радник ФБР Роберт Мюллер зосередився на вивченні складної фінансової картини Манафорта, намагаючись встановити чи ухилявся він від виплати податків і чи брав участь в будь-яких схемах з відмивання грошей, а полювання за його фінансовими звітами через лабіринт офшорних банківських рахунків стало важливим етапом розслідування.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Манафорт таємно працював на російського мільярдера Олега Дерипаску, просуваючи інтереси Володимира Путіна. Він пропонував протидіяти антиросійській опозиції в пострадянських країнах.

Також повідомлялося, що Манафорт подав у мін'юст США документи, що свідчать про отримання ним від Партії регіонів в 2012-2013 роках 17 млн ​​доларів.

Документи Манафорта, подані в Мін'юст США, не охоплюють весь період його роботи в Україні. Зокрема, в записах "амбарної книги" ПР згадуються $ 12,7 млн, які призначалися для фірми Манафорта з 2007 по 2012 рр.

Пізніше газета The New York Times, посилаючись на фінансові звіти Кіпрського банку, повідомила, що Манафорт мав фінансові зобов'язання перед російським олігархом Олегом Дерипаскою і колишнім депутатом Партії Регіонів Іваном Фурсіним на $ 17 млн.

Нардеп Сергій Лещенко в статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" відзначав, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Пола Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Як повідомлялося, на початку серпня агенти ФБР провели обшук в будинку Манафорта, оскільки він, як колишній глава виборчої кампанії президента Дональда Трампа, також є однією з ключових фігур в розслідуванні втручання РФ у президентські вибори в США в минулому році.

"Українська правда" в Threads

Теми: Пол МанафортПартія регіонівРосіяСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Росія в Придністров'ї створює інформаційні приводи для дестабілізації Молдови – ISW

фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"

Усі новини...
Пол Манафорт
Партнер Манафорта зливав росіянам дані щодо кампанії Трампа – Мінфін США
Трамп помилував Манафорта
Трамп може помилувати Флінна й Манафорта – CNN
Останні новини
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
13:33
Польща підіймала авіацію під час ракетної атаки росіян 13 січня
13:20
Росія витратила близько $239 мільйонів на повітряну атаку по Україні
13:16
Чи справді всі відбитки пальців унікальні? Дослідження на основі ШІ це спростовує
13:01
Росіяни активізувалися та сконцентрували зусилля на Донеччині – Тарнавський
12:52
Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням
12:40
Microsoft вкотре стала найдорожчою компанією у світі, обігнавши Apple
12:31
фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції
Усі новини...
Реклама: