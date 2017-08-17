Посол Британії не згодна з оцінкою Києва у рейтингу The Economist

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявила, що їй "важко погодитися" з низькою оцінкою Києва у рейтингу комфортних для життя міст.

Про це Гоф написала у Twitter.

На її думку, завдяки реформам Київ розвивається і не мав би втрачати позиції у рейтингу.

"Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки реформам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз", – написала вона.

Hard to agree #Kyiv ranking. Yes, there are issues, but reforms & determination mean I see a city on the up, not the slide. @TheEIU https://t.co/lDvGmKyUSD — Judith Gough (@JudithGoughFCO) 16 серпня 2017 р.

Як повідомлялося, згідно зі щорічним дослідженням, яке проводять експерти аналітичного підрозділу журналу "The Economist", Київ займає 131 місце зі 140 у списку найкомфортніших для життя міст.

Відзначається, що за останні 5 років українська столиця продемонструвала найстрімкіше зниження позицій. Показники Києва у рейтингу знизилися на 21,4% через безлади, економічну нестабільність та війну на Донбасі.

Після Києва у рейтингу опинилися міста у Камеруні, Зімбабве, Пакистані, Алжирі, Папуа – Новій Гвінеї, Бангладеш, Лівії, Нігерії. Останнє місце в рейтингу має сирійський Дамаск.