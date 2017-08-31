У США сталися вибухи на хімзаводі після урагану й повені

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Четвер, 31 серпня 2017, 14:11

У США на хімічному заводі в передмісті Х'юстона, штат Техас, через повені після урагану "Харві" сталися два вибухи.

Як повідомив завод "Аркема" у Кросбі, за 30 миль північніше Х'юстона, близько 2-ї ранку центр екстреної допомоги округу Харріс повідомив про два вибухи та чорний дим, що йде від заводу.

За даними рятувальників, одну людину доставили до лікарні після вдихання диму з заводу "Аркема" (Arkema), ще 9 людей потрапляли до лікарні для профілактики.

У компанії заявили, що дим поблизу заводу – не токсичний.

Проте люди скаржилися на головні болі й запаморочення після повідомлень про вибухи.

Через повінь система охолодження залишилася без живлення – а органічні пероксидні продукти без охолодження спалахують, пояснили на заводі.

Органічні пероксиди надзвичайно легкозаймисті – й на думку чиновників найкраще дати їм згоріти, додали там.

Місцеві чиновники раніше створили зону евакуації на дистанції 2,4 км від заводу.

У компанії попередили місцевих жителів, що можливі нові вибухи, – і закликали не повертатися до зони евакуації доти, доки влада не визнає це безпечним.

Раніше повідомлялося, що тропічний шторм "Гарві", який вирує в Техасі від суботи, забрав життя щонайменше 35 осіб, 17 залишаються зниклими безвісти.

Після 30 серпня ураган "Харві" почав слабшати – і йому присвоїли категорію "тропічної депресії".

Олена Рощенко, УП

Теми: США стихійне лихо надзвичайна подія
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