У США сталися вибухи на хімзаводі після урагану й повені

У США на хімічному заводі в передмісті Х'юстона, штат Техас, через повені після урагану "Харві" сталися два вибухи.

Як повідомив завод "Аркема" у Кросбі, за 30 миль північніше Х'юстона, близько 2-ї ранку центр екстреної допомоги округу Харріс повідомив про два вибухи та чорний дим, що йде від заводу.

За даними рятувальників, одну людину доставили до лікарні після вдихання диму з заводу "Аркема" (Arkema), ще 9 людей потрапляли до лікарні для профілактики.

One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution. — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

У компанії заявили, що дим поблизу заводу – не токсичний.

UPDATE: The smoke inhaled by 10 deputies near plant in Crosby is beloved to be a non-toxic irritant, say company officials #Harvey — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

Проте люди скаржилися на головні болі й запаморочення після повідомлень про вибухи.

MORE: Deputies near Arkema chemical plant in Crosby complained of headaches, dizziness after 2 reported explosions. https://t.co/fX5QV8OtAr pic.twitter.com/iqtQvjr06O — KPRC 2 Houston (@KPRC2) August 31, 2017

Через повінь система охолодження залишилася без живлення – а органічні пероксидні продукти без охолодження спалахують, пояснили на заводі.

Органічні пероксиди надзвичайно легкозаймисті – й на думку чиновників найкраще дати їм згоріти, додали там.

Місцеві чиновники раніше створили зону евакуації на дистанції 2,4 км від заводу.

У компанії попередили місцевих жителів, що можливі нові вибухи, – і закликали не повертатися до зони евакуації доти, доки влада не визнає це безпечним.

Раніше повідомлялося, що тропічний шторм "Гарві", який вирує в Техасі від суботи, забрав життя щонайменше 35 осіб, 17 залишаються зниклими безвісти.

Після 30 серпня ураган "Харві" почав слабшати – і йому присвоїли категорію "тропічної депресії".

Олена Рощенко, УП