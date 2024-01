В США произошли взрывы на химзаводе после урагана и наводнения

В США на химическом заводе в пригороде Хьюстона, штат Техас, из-за наводнений после урагана "Харви" произошло два взрыва.



Как сообщил завод "Аркема" в Кросби, в 30 милях севернее Хьюстона, около 2 утра центр экстренной помощи округа Харрис сообщил о двух взрывах и черном дыме, идущим от завода.



По данным спасателей, один человек доставлен в больницу после вдыхания дыма из завода "Аркема" (Arkema), еще 9 человек попадали в больницу для профилактики.

One deputy taken to hospital after inhaling fumes from Archem plant in Crosby. 9 others drove themselves to hospital as precaution. — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

В компании заявили, что дым вблизи завода - не токсичен.

UPDATE: The smoke inhaled by 10 deputies near plant in Crosby is beloved to be a non-toxic irritant, say company officials #Harvey — HCSOTexas (@HCSOTexas) August 31, 2017

Однако люди жаловались на головные боли и головокружение после сообщений о взрывах.

MORE: Deputies near Arkema chemical plant in Crosby complained of headaches, dizziness after 2 reported explosions. https://t.co/fX5QV8OtAr pic.twitter.com/iqtQvjr06O — KPRC 2 Houston (@KPRC2) August 31, 2017

Из-за наводнения система охлаждения осталась без питания – а органические пероксидные продукты без охлаждения вспыхивают, пояснили на заводе.



Органические пероксиды чрезвычайно легко воспламеняются – и, по мнению чиновников, лучше дать им сгореть, добавили там.

Местные чиновники ранее создали зону эвакуации на дистанции 2,4 км от завода.



В компании предупредили местных жителей, что возможны новые взрывы – и призвали не возвращаться в зону эвакуации до тех пор, пока власти не признают это безопасным.



Ранее сообщалось, что тропический шторм "Харви", который бушует в Техасе с субботы, унес жизни минимум 35 человек, 17 остаются пропавшими без вести.

После 30 августа ураган "Харви" начал ослабевать - и ему присвоили категорию "тропической депрессии".



Алена Рощенко, УП