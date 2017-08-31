Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Катастрофа MH17: Слова Путіна про диспетчера-іспанця не ввійшли у фільм Стоуна

Четвер, 31 серпня 2017, 18:13

Розповідь президента Росії Володимира Путіна про диспетчера-іспанця, який спостерігав за катастрофою MH17, не увійшла у фільм американського режисера Олівера Стоуна.

Ця розповідь наводиться в уривках розмови Путіна з американським режисером, які опублікував "Дождь".

"Наскільки мені відомо, відразу ж після цієї жахливої ​​катастрофи один з українських авіадиспетчерів, по-моєму, він фахівець іспанського походження, оголосив, що бачив в коридорі цивільного літака бойову машину. Ніякої іншої бойової машини, крім української, там бути не могло", - розповів Путін.

Щоправда, ці слова увійдуть до книги "Інтерв'ю з Володимиром Путіним" за розмовами російського лідера зі Стоуном, яку випустять у вересні цього року.

Як відомо, "Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), упав у Донецькій області 17 липня 2014 року – загинули 298 осіб.

Міжнародна команда з розслідування цієї катастрофи дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії. Також у слідства є докази, що місцем запуску ракети було поле в районі смт Первомайське, яке на той час перебувало під контролем проросійських бойовиків.

Винні у катастрофі літака "Малайзійських авіаліній" рейсу МН17, який був збитий над Донецькою областю, понесуть покарання відповідно до законодавства Нідерландів.

Рішення про розгляд справ підозрюваних у Нідерландах спільно ухвалили Нідерланди, Бельгія, Австралія, Малайзія та Україна, представники яких входять до Об'єднаної слідчої групи (JIT), що розслідує збиття літака.

"Українська правда" у Threads

Теми: MH17Росія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

У Давосі анонсували візит Зеленського

ДоповненоСША завдали нових ударів по хуситах у Ємені

Усі новини...
MH17
Зеленський може скасувати візит до Німеччини через "злив" у ЗМІ
МЗС РФ викликало посла Нідерландів через розслідування MH17, яке звинуватило Путіна
У Нідерландах пропонували вислати посла РФ через причетність Путіна до збиття MH17, прем'єр відмовився
Останні новини
15:32
інфографікаПрезидентом Тайваню стане противник Китаю
15:29
Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10 є пріоритетом для України
15:13
Японські акції стають більш привабливими: У країні обережно говорять про кінець епохи дефляції
14:56
Данія виділить $21 мільйон на відбудову Миколаєва
14:42
Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено
14:27
відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів
14:18
Студенти-євреї подали в суд на Гарвардський університет: звинувачують в антисемітизмі
14:13
відеоЦентр "А" показав роботу дронами по окупантах
14:05
Міненерго вкотре закликає економити електроенергію
13:51
Тиранозавр рекс не був найбільшим хижаком свого часу – вчені
Усі новини...
Реклама: