Саакашвілі прилетів у Польщу

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П'ятниця, 4 серпня 2017, 12:10

Екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який після позбавлення українського громадянства, став апатридом, прилетів у Польщу.

Про це повідомляє польське ЗМІ "Telewizja Republika".

Видання також оприлюднило відео з його виступом на 73-й річниці Варшавського повстання.

Під час виступу Саакашвілі говорив про співпрацю Грузії з Польшею, а також про Україну.

Саакашвілі також дасть інтерв’ю "Telewizja Republika" у п’ятницю о 21 годині за київським часом.

У прес-службі Саакашвілі поки не коментують прибуття політика у Польщу. Так само як і те, за яким саме документом він прибув у Польщу. Але у прес-службі "Українській правді" пообіцяли надати відповідь до кінця п’ятниці.

Як повідомлялося,  26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Теми: Саакашвілі
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