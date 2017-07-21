Мін’юст зареєстрував нову назву партії Саакашвілі

Міністерство юстиції таки змінило назву партії Міхеіла Саакашвілі, додавши ім’я політика.

Про це повідомила прес-служба Мін’юсту.

"Міністерство юстиції отримало повний пакет документів від уповноваженої особи партії "Рух нових сил" та, відповідно до чинного законодавства, провело реєстрацію зміни назви політичної сили на "Рух нових сил Михайла Саакашвілі", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, 30 травня між прихильниками Саакашвілі та поліцією під час акції під Мін'юстом сталася штовханина. Протестувальники вимагали зареєструвати нову назву партії Саакашвілі та скасувати реєстрацію одноіменній фейковій партії. Проте Мін’юст тоді відмовив у реєстрації, посилаючись на те, що поданий пакет документів не відповідав вимогам законодавства.

Зокрема відомство заявляло, що Міхеіл Саакашвілі не дав письмової згоди на використання свого імені в назві політичної сили.

Раніше стало відомо, що партію "Блок Михайла Саакашвілі" зареєстрували на Євгена Гофмана, який має опосередковані зв’язки з нардепом від БПП Дмитром Голубовим.

Олег Твердь, УП