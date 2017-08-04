Прокуратура Грузії звернулася до Польщі у зв'язку з візитом Саакашвілі

Головна прокуратура Грузії звернулася до Польщі у зв'язку з поширеною інформацією про візит екс-президента Грузії Міхеіла Саакашвілі в цю країну.

Про це заявив заступник начальника департаменту зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Головною прокуратури Грузії Георгій Грдзелішвілі.

"У зв'язку з візитом Міхеіла Саакашвілі в Польщу, на підставі поширеної у ЗМІ інформації, Головна прокуратура звернулася до компетентних органів Польщі, й розпочаті всі передбачені законом процедури", - заявляють в прокуратурі.

За інформацією польських ЗМІ, екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі відвідав Польщу.

Саакашвілі виступив на заході, присвяченому річниці Варшавського повстання. Він говорив про співпрацю Грузії з Польщею, а також про Україну.

Як повідомлялося, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила факт позбавлення Саакашвілі громадянства.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

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Грузия.Online