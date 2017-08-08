Жоден комп’ютер ЗСУ не був заражений вірусом Petya – Генштаб

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Вівторок, 8 серпня 2017, 12:46

Комп’ютери  Збройних сил України не піддались впливу вірусу Petya.

Про це заявив на брифінгу начальник військ зв'язку Збройних сил України - начальник Головного управління зв'язку та інформаційних систем Генерального штабу ЗСУ генерал-майор Володимир Рапко, передає "УНІАН".

"Жоден комп'ютер та автоматизоване робоче місце у Збройних силах України, за офіційними даними, цим вірусом заражено не було", - запевнив він.

Як відомо, 27 червня низка українських компаній та банків зазнали хакерських атак від вірусу Petya. Вірус також паралізував роботу Кабміну та вивів із ладу електронний документообіг ЧАЕС.

Служба безпеки України заявляла про причетність спецслужб Росії до атаки вірусу Petya.A в Україні та світі.

Теми: Генштаб
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