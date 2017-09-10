Саакашвілі вирушив до Перемишля

Третій президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі виїхав з Жешува в напрямку Перемишля.

Про це у Facebook 10 вересня повідомив екс-нардеп Єгор Фірсов.

В автобусі з Саакашвілі також група депутатів, які раніше прибули до Польщі для зустрічі з ним.

Раніше повідомлялося, що у Жешуві Саакашвілі дасть прес-конференцію, однак його плани змінилися, і брифінгу не буде.

У Жешуві в коментарі журналістам Саакашвілі заявив, що "плану Б" в нього немає на випадок, якщо його не впустять до України, а кордон він планує перетинати разом з сином.

Українська правда